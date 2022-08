Tennisverband neu: Relaunch vor dem heißen Herbst

Der Österreichische Tennisverband (ÖTV) will den Schwung von einigen Erfolgen wie dem Final-Lauf von Filip Misolic in Kitzbühel und U16-EM-Gold des Vorarlbergers Joel Schwärzler nutzen, und auch seinen Außenauftritt weiter modernisieren. Nach der Vorstellung eines neuen Logos sowie intensivierter Auftritte in den Sozialen Netzwerken wird nun auch die Homepage (www.oetv.at) einem Relaunch unterzogen, zudem wird es eine ÖTV-App geben.

"Der ÖTV muss sich nachhaltig im Bereich der Digitalisierung und Kommunikation für alle Zielgruppen des Tennissports modern präsentieren. Daher investiert der ÖTV sehr stark in den IT- und Marketingbereich", meinte ÖTV-Präsident Martin Ohneberg dazu in einer Verbandsaussendung vom Freitag.