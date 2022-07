Aufsteiger Misolic: "Er ist enorm gut erzogen"

Ein Blick auf der Weltrangliste am Montag verrät: Österreichs hat eine neue Nummer eins. Filip Misolic wird nach seinem Einzug ins Kitzbühel-Finale erstmals in den Top 140 sein und mit besser klassiert als alle anderen Österreicher. Freilich, eine temporäre Angelegenheit, aber wenn man bedenkt, dass der Grazer am 8. August erst 21 wird (damit ist er auf den Tag genau 20 Jahre jünger als Roger Federer), darf auf eine gute Zukunft gehofft werden.