Tennis-Aufsteiger Filip Misolic: Zukunftshoffnung auf der Überholspur

Als die Nummer 205 der Welt mit einer Wildcard ausgestattet zum ersten ATP-Tour-Turnier nach Kitzbühel kam, war Filip Misolic nur in Tennis-Insiderkreisen bekannt. Knapp eine Woche und drei Siege – seine ersten drei auf höchster Ebene – später ist Filip Misolic der neue aufgehende Stern an Österreichs Tennis-Himmel. Nach einem Drei-Satz-Sieg gegen den Serben Dusan Lajovic am Freitagvormittag ging es am Nachmittag im Semifinale gegen den Deutschen Yannick Hanfmann, ein Unwetter sorgte beim Stand von 6:2, 2:6, 6:6 und 1:0 im Tiebreak für den Abbruch.

Damit wird der 20-jährige Grazer am Samstag ab 13.30 Uhr auch am Finaltag zu sehen sein. Im Finale (nicht vor 14 Uhr/jeweils live ServusTV) wartet dann der Spanier Roberto Bautista Agut.

„Das waren die zwei schönsten Tage in meinem Leben“, hatte Misolic über seine ersten beiden Siege gesagt. Doch es sollte noch besser kommen. Im wegen Regens auf Freitag verschobenen Viertelfinale gegen Dusan Lajovic lag der Sohn kroatischer Eltern bereits fast aussichtslos 2:6 und 3:5 zurück. Aber er drehte das Match noch und siegte 2:6, 7:6 (5), 6:3. Als er kurz vor dem Aus stand, raffte er sich innerlich auf. „Ich wollte das Publikum genießen und die Kraft, die es mir gibt.“ Die zeigte er auch gegen Hanfmann: Im dritten Satz lag er gegen den Besieger von Dominic Thiem und Gerald Melzer bereits mit 1:4 zurück.