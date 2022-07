Tennis-Sensation in Kitzbühel: Youngster Misolic im Viertelfinale

Misolic, der übrigens wie Roger Federer und Felix Auger-Aliassime am 8. August Geburtstag hat, feiert in Kitz sein ATP-Tour-Debüt weiterhin sehr erfolgreich. Mit diesem Sieg setzt er sich ab Montag zumindest auf einer Position um 175 in den Top 200 fest. Im Kampf um die Vorschlussrunde trifft er nun entweder auf Aslan Karazew (RUS-4) oder Dusan Lajovic (SRB).