Dominic Thiem nach dem Auftaktsieg: "Es war ein Gänsehautmoment"

Dominic Thiem hat in seiner Karriere schon einige emotionale Moment erleben dürfen. Und man möchte eigentlich meinen, dass einer, der schon die US-Open gewonnen hat, bei den Grand-Slam-Turnieren in Paris und Melbourne im Finale stand und es gewohnt ist, in den größten Tennis-Arenen der Welt aufzuschlagen, nicht mehr so leicht aus der Fassung zu bringen ist.

Aber kaum betritt Dominic Thiem den Centre Court von Kitzbühel, dann ist es um ihn geschehen und die Gefühle des 28-Jährigen spielen verrückt. "Ich hatte schon beim Reinkommen eine Gänsehaut. Und da waren dann mehrere Gänsehautmomente dabei", gestand der Österreicher nach seinem Auftaktsieg gegen den Russen Alexander Schewtschenko (6:4, 6:2).