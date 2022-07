Kitzbühel: Thiem startet mit einem Sieg und trifft auf Ofner

Als Dominic Thiem zweieinhalb Stunden vor seiner Auftaktpartie abseits des Geschehens einige Bälle schlug, gab es auf der Kitzbüheler Tennisanlage plötzlich kein Halten mehr. Von allen Seiten stürmten die Fans zum Nebenplatz, um dem Publikumsliebling genau auf den Schläger zu schauen. Selbst der dreifache Skisprungweltmeister Stefan Kraft, seines Zeichens ein ausgewiesener Tennisfan, stellte sich im Getümmel auf die Zehen, um einen Blick von Thiem zu erhaschen.

Turnier-Direktor Alexander Antonitsch hatte den Dienstag kurzerhand zum Thiem’s-Tag erklärt, aber wenn der Lokalmatador bei den Generali Open aufschlägt, dann steht Kitzbühel immer kopf. Obwohl der 28-jährige Niederösterreicher erst zur Primetime an der Reihe war, verfolgten bereits Tausende Fans die Vormittagspartien.

Als Dominic Thiem dann bei Flutlicht unter tosendem Applaus den Centre Court von Kitzbühel betrat, war kaum mehr ein freier Stuhl auszumachen. Vor den Augen von Fußballweltmeistern (Bastian Schweinsteiger), Skisprunglegenden (Gregor Schlierenzauer) und Fußballerinnen des Jahres (Nicole Billa) lieferte Thiem in seinem Auftaktmatch dem Russen Alexander Sewtschenko einen unterhaltsamen Schlagabtausch, in dem der Favorit am Ende mit 6:4 und 6:2 die Oberhand behielt.

Das Match war mit Spannung erwartet worden, denn Sewtschenko ist für Dominic Thiem kein Unbekannter. Der 21-Jährige wird von Günter Bresnik gecoacht, der trotz all seiner Verdienste bei der Familie Thiem in Ungnade gefallen ist. In der Vergangenheit hatte sich der Österreicher im Training oft mit Sewtschenko duelliert.