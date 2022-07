Sebastian Ofner riss die Fans in Kitzbühel von den Sitzen

Ofner drehte die Partie auch deshalb, weil er Geduld bewahrte und nicht in Hektik oder Aktionismus verfiel. Ab Mitte des zweiten Satzes ließ sich der Österreicher auf die langen Ballwechsel ein und zog dem 37-jährigen Rechtshänder damit regelrecht den Nerv.

Auch ein schnelles Break von Gasquet im dritten Satz konnte Sebastian Ofner nicht aus der Ruhe bringen. Die Nummer 235 der Welt konterte mit starken Grundschlägen und verwandelte schließlich seinen vierten Matchball zum 7:5.

Damit ist am Mittwoch ein Österreicher-Tag garantiert. Am Montag waren bereits Jurij Rodionov (nun gegen Roberto Bautista Agut) und Filip Misolic (gegen Andújar) in die zweite Runde gestürmt.