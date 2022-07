Tennis-Ass Thiem in Kitzbühel: "Da ist bei mir ein Knopf aufgegangen"

An einem Hochsommertag, an dem sich Kitzbühel eher den Namen Schwitzbühel verdient hätte, ließen Hunderte Kinder den Schwarzsee und das Schwimmbecken links liegen und standen lieber unter sengender Sonne auf der Tennisanlage für ein Autogramm von Dominic Thiem an. "Schön, dass an einem Montag so viel los ist", sagte der 28-jährige Publikumsliebling, der am Dienstag in der Night-Session gegen Alexander Schewtschenko (RUS) ins Heimturnier startet.