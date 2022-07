Barbara Schett: "Ich verstehe, dass Thiem in ein Loch gefallen ist"

Wer sagt, dass es gut ist, dass seit 20 Jahren fast nur drei Herren gewinnen konnten? Bei den Frauen gab es auch Zeiten, in denen einzelne Profis alles dominiert haben wie unter Steffi Graf oder später Serena Williams. Ich denke, so eine Dominanz, die die Big Three mit Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer hatten, wird es auch nie wieder geben. Mir gefällt diese Kombination, die macht unseren Sport so attraktiv. Da die Dominanz einzelner Spieler, dort die Ausgeglichenheit. Und es gibt auch bei den Frauen außergewöhnliche Erscheinungen, die zudem auch dominant sind – wie Naomi Osaka oder zuletzt Iga Swiatek.