Nächster Zwei-Satz-Sieg: Thiem steht im Halbfinale von Gstaad

Der Aufwärtstrend von Dominic Thiem hält an. Nach seinem Achtelfinal-Sieg bei den Swiss Open in Gstaad am Donnerstag über den Argentinier Federico Delbonis in knapp zwei Stunden ging es am Freitag sogar noch schneller. In 1:46 Stunden ließ der Niederösterreicher dem Peruaner Juan Pablo Varillas keine Chance und siegte mit 6:4, 6:3.

Thiem steht damit erstmals seit Mai 2021 im Halbfinale eines ATP-Turniers und kehrt damit in die Top-200 der Weltrangliste zurück. Er begann im ersten Duell mit Varillas besonders selbstsicher. Nach dem Gewinn des ersten Satzes legte der 28-Jährige im zweiten gleich mit einem Break los und ging sogar mit 3:0 in Führung. Statt bei 5:1 den Sack zuzumachen kassierte er allerdings ein Rebreak und beendete das Match wiederum beim Aufschlag seines Gegners.