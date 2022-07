Tennis in Kitzbühel: Turnierboss Antonitsch freut sich auf Thiem

„Im Sport ist es eben ein auf und ab. Ich freue mich, wenn man sieht, wie er sich pusht. Es ist ganz anders, bei ein paar Punkten und Games hast du das Gefühl, es ist alles wieder beim Alten“, bemerkte Turnierdirektor Alexander Antonitsch im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur im Anschluss an Thiems Viertelfinaleinzug in Gstaad am Donnerstag. „Man merkt es auch bei ihm, was sich da abspielt. Auf der anderen Seite ist es auch ein Zeichen, dass es halt nicht so leicht ist, wie es sich alle gedacht haben, vielleicht er selbst auch. Es gibt keine Blaupause für ein Comeback.“

"Kirche im Dorf lassen"

Antonitsch freut, wie fit Thiem wirkt und wie er sich auf dem Platz wieder präsentiert. Ob gar eine erfolgreiche „Titelverteidigung“ in Kitz möglich ist? „Man muss die Kirche ein bisserl im Dorf lassen. Wir freuen uns riesig, wir wollen an 2019 anschließen. Jetzt einmal allein von der Atmosphäre her und ihm einen würdigen Rahmen bieten, das wird uns am Dienstag (erstes Match von Thiem, Anm.) schon einmal gelingen. Und dann ist alles möglich: Es wird auch wieder Rückschläge geben, es ist aber genauso möglich, dass er 'all the way' geht.“

Antonitsch hob hervor, dass Thiem zuletzt mehrere wichtige enge Partien gewonnen hat. „Du freust dich auch, wenn du 6:2,6:2 gewinnst. Aber Matchbälle abwehren, Satzbälle abwehren, schwierige Situationen überstehen - das sind genau die Sachen, die du nicht trainieren kannst.“