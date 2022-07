Sensation ist perfekt: Tennis-Youngster Misolic im Kitzbühel-Finale

Filip Misolic sorgt in Kitzbühel weiter für Furore. Nachdem sein Halbfinal-Spiel gegen den Deutschen Yannick Hanfmann am Freitag aufgrund des Regens beim Stand von 6:2,2:6,6:6 und 1:0 im Tiebreak für Misolic unterbrochen werden musste, folgte am Samstag die Fortsetzung.

Der 20-jährige Grazer zeigte sich erneut nervenstark, setzte sich im Tiebreak 7:4 durch und sicherte sich damit den nächsten sensationellen Matchgewinn. Misolic war am Vortag gegen den Viertelfinal-Bezwinger von Dominic Thiem im dritten Satz schon mit zwei Breaks 1:4 zurückgelegen. Er hat damit die zweite Aufholjagd en suite erfolgreich beendet. Schon im Viertelfinale, ebenfalls am Freitag, hatte er gegen den Serben Dusan Lajovic nach einem 2:6,3:5-Rückstand noch in drei Sätzen gewonnen.