Niederlage gegen Hanfmann: Thiem scheitert im Kitz-Viertelfinale

Fehlendes Vertrauen

Denn die Tennispartien mit Dominic Thiem in Kitzbühel waren alles andere als eintönig und emotionslos. Auch wenn es dem Niederösterreicher vermutlich anders lieber gewesen wäre. Aber aktuell ist Thiem noch nicht in der Verfassung, seine Gegner abzuservieren und die früheren Pflichtsiege einzufahren. Dafür fehlt ihm nach seiner monatelangen Wettkampfpause noch schlicht zu viel: Matchpraxis und Sicherheit, das Vertrauen in die eigenen Schläge, nicht zuletzt das Selbstverständnis, in den wichtigen Momenten das Richtige zu tun.

Deshalb passierte es dem US-Open-Sieger dieser Tage in Kitzbühel auch so oft, dass genialen Schlägen mitunter erschreckende Fehler folgen. Auch im Viertelfinale gegen den Deutschen Yannick Hanfmann durchlebte Thiem ein stundenlanges emotionales Auf und Ab, ehe er nach einer witterungsbedingten Pause vom Regen in die Traufe kam und in drei Sätzen verlor – 4:6, 6:3, 4:6.