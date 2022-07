Sieg im Österreicher-Duell: Thiem im Kitz-Viertelfinale

Dominic Thiem stand noch unter dem Eindruck seines emotionalen Auftakterfolges bei den Generali Open, als er mit dem Brustton der Überzeugung zu später Stunde in Kitzbühel frohlockte: „Es macht wieder Spaß. Die Bälle gehen wieder dorthin, wo ich es möchte“.

Keine 24 Stunden später war von dieser Selbstsicherheit und Ballkontrolle wenig zu sehen. In seinem Achtelfinale gegen Sebastian Ofner flogen die Filzkugeln teilweise unkontrolliert durch die Gegend, als hätten sie ein Eigenleben entwickelt. Und besagte Spielfreude war Dominic Thiem über weite Strecken der Partie auch nicht wirklich anzumerken.

Dass der 28-Jährige trotzdem im Österreicher-Duell in drei Sätzen die Oberhand behielt, lag in erster Linie daran, dass er in dieser seltsamen Partie noch der nervenstärkere und standfestere zweier labiler Spieler war.