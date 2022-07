Gstaad statt Hamburg: Warum Thiem lieber in der Schweiz aufschlägt

Thiem zieht Gstaad (ATP-250er) dem größeren Turnier in Hamburg (ATP-500) vor, um weiter Matchpraxis zu tanken. Und sich vor allem in der Höhenlage des Schweizer Ortes (1.050 Meter) auf Kitzbühel (762 Meter) vorzubereiten, wo er die Woche darauf aufschlägt, sein dortiges Erstrundenspiel wird als Abendsession am 26. Juli angesetzt.

Zunächst gilt es aber für Thiem, schöne Erinnerungen aufzufrischen. 2015 war es, als er bei seinem zweiten Antreten in Gstaad den Titel holte. Und damit mit zwei Turniersiegen im Schlepptau nach Kitzbühel anreiste, denn in der Woche vor Gstaad hatte der damals 21-Jährige in Umag triumphiert.