Thiem kennt nächsten Gegner: In Gstaad wartet der Franzose Gaston

Thiem möchte bei seiner Generalprobe für das Heim-Turnier in Kitzbühel in der Woche darauf seinen zuletzt gezeigten Aufwärtstrend fortsetzen. In Baastad feierte der 28-jährige US-Open-Sieger von 2020 seine ersten beiden Siege auf der ATP-Tour nach seinem Comeback nach rund zehnmonatiger Verletzungspause.

In der Qualifikation versucht sich mit Filip Misolic, der für den Kitzbühel-Hauptbewerb eine Wildcard erhalten hat, ein weiterer Österreicher. Der 20-jährige Steirer spielt zunächst gegen den Deutschen Yannick Hanfmann. Im Doppel tritt Philipp Oswald mit dem Niederländer Robin Haase an.