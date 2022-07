Erste Bank Open: Staraufgebot beim Tennisturnier in Wien

Am Donnerstag in genau 100 Tagen fliegen wieder die Tennisbälle über das Netz in der Wiener Stadthalle. Pünktlich zum Countdown präsentierten die Veranstalter der Erste Bank Open die ersten prominenten Namen, die beim mit 2,5 Millionen Euro dotierten ATP-500-Turnier aufschlagen werden.

Geht es nach der aktuellen Weltrangliste, haben drei der derzeit vier besten Tennisspieler der Welt genannt: Zur Nummer eins, Daniil Medwedew aus Russland, gesellen sich Titelverteidiger Alexander Zverev (GER/2) und Stefanos Tsitsipas (GRE/4).