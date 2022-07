Schlecht gespielt, aber Thiem feiert ersten Sieg seit 419 Tagen

Zur Entschuldigung von Misolic muss man sagen, dass seine Turniervorbereitung nicht ganz so gut wie jene von Thiem war, der in Barcelona mit Weltklassespielern wie Andrej Rublew trainiert hat.

Am Sonntag spielte der Steirer noch im Finale der Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf, setzte sich nach der Siegerehrung ins Auto, fuhr nach Salzburg und spielte frisch angekommen in der 1. Quali-Runde von Salzburg.