Nächster Comeback-Versuch: Kann Thiem endlich wieder gewinnen?

Dafür spricht, dass Thiem gut trainierte, noch athletischer, noch fitter, insbesondere spielfitter geworden ist. Immerhin gab der 28-Jährige am Montag bei einer Pressekonferenz in Salzburg zu, dass es bei seinem ersten Comeback "noch an Trainingszeit gemangelt hat." Thiem war zwar überall zu den Turnieren gereist und postete vor den Absagen Bilder, die ihn beim Training zeigten, das waren jedoch meist nur Momentaufnahmen. In Miami etwa, wo sich der Niederösterreicher auf die Masters-Turniere von Indian Wells und Miami vorbereiten wollte, sah man Thiem nicht allzu oft auf den Tennis-Plätzen.