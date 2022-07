Thiem vor Challenger in Salzburg: Die Suche nach dem geilen Spiel

Nach Trainingseinheiten gestern und heute will Thiem am Dienstag dann die volle Aufmerksamkeit auf das Match richten. Nach Salzburg stehen f├╝r ihn die Turniere in B├ąstad, Gstaad und Kitzb├╝hel am Programm. "Je nachdem, wie es dort l├Ąuft, entscheidet sich, wie fr├╝h ich nach Amerika gehe. Aber ich hoffe, mich langsam auf die gro├če Tour zur├╝ckzuspielen."

Bei der Pressekonferenz war nicht nur Thiem, sondern auch Staatsmeister Lukas Neumayer am Podium. "Ich f├╝hle mit topfit - und ich habe nichts zu verlieren. Ich freue mich ├╝ber die M├Âglichkeit, bei so einem gro├čen Turnier zu spielen", sagte der 19-j├Ąhrige Salzburger. Sein Gegner Simon ist fast doppelt so alt wie er. "Ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen. Aber ich werde meine Chancen haben, wenn ich mein bestes Tennis spiele."