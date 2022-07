Nach der Kitzbühel-Sensation: Misolic sucht die Hartplatz-Liebe

Als Hauptbeschäftigung neben dem Tennis nannte Misolic Freunde und Familie und: "Ich schaue sehr gern fern, da kann ich den ganzen Tag verbringen."

Die Tage vor dem Kitzbüheler Publikum werde er lange nicht vergessen. "Ich habe gewusst, dass hier in Kitz immer eine riesengroße Unterstützung der Zuschauer ist. Ich bin so glücklich, dass ich fünf Matches vor so einem Publikum spielen durfte. Sie haben mir im Viertelfinale und Semifinale so viel Kraft gegeben."

Kraft holt er sich auch von seinem Team: Das ist in Kroatien, wo er öfters in Zagreb trainiert, Ante Andric, sein Touring-Coach Lorenz Fink und ein weiterer kroatischer Fitnesscoach. Zusätzlich hilft ihm auch als Berater Österreichs Ex-Top-Ten-Mann und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer. "Ich bin jederzeit mit Jürgen in Kontakt. Er kennt ja fast jeden Spieler auf der Tour und kann mir da mit der Taktik helfen. Ich bin superglücklich, dass ich den Jürgen an meiner Seite habe. Ich habe ein Riesenvertrauen, dass er mir in der Zukunft sehr viel helfen kann."

Großes Lob von Melzer

Von Melzer, der in Kitzbühel nicht mehr vor Ort war, kam auch großes Lob via Sozialen Netzwerken. "Willkommen auf der großen Bühne! Was war das für eine Woche! Harte Arbeit zahlt sich aus, ich bin sehr froh, ein Teil dieses Teams zu sein." Mit ihm arbeitet Misolic, wenn er einmal längere Zeit in der Südstadt verbringen kann, sonst ist er neben Zagreb auch in seiner Heimatstadt Graz im Training.

Schon einige Jahre kennt Fink den ÖTV-Aufsteiger. "Ich habe Filip als Jugendlichen in die erste Bundesliga nach Irdning geholt", erinnert sich Fink im Gespräch mit der APA. Selbst noch Spieler traf er bei den steirischen Meisterschaften auf Misolic, der damals 16 war, und verlor. "Nach meinem Studium ist die Frage vom Filip gekommen, ob ich bei ihm im Trainerteam sein will, das war letztes Jahr im Juni. Im September 2021 sind wir zum ersten gemeinsamen Turnier gefahren."