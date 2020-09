Thiem startet mit Dreisatz-Sieg gegen Cilic in die French Open

Konzentriert

Der Weltranglisten-Dritte konservierte seine Form und nahm dem Kroaten im zweiten Satz gleich den Aufschlag aus. Österreichs Ass schritt weiterhin äußerst konzentriert an sein Erstrundenwerk. Zwei Breaks und dazu souveräne Aufschlagspiele – Cilic war chancenlos.

In Teil drei folgte eine etwas unerwartete Schwächephase von Thiem, er kassierte sein zweites Break. Der 27-Jährige zeigte aber bald wieder, dass er der komplettere, bessere Tennisspieler ist. Mit einem teilweise hochklassigem Spiel, vor allem die Longline-Bälle waren von Weltformat, gewann Thiem auch den dritten Satz.

Man sah auch, dass Cilic bei den drei anderen Grand-Slams schon im Finale stand, auf Pariser Sand aber nie über das Viertelfinale hinauskam. Der 32-Jährige hat es gern ein bisserl zügiger. Wie auch der nächste Gegner von Thiem. Der 28-jährige Jack Sock setzte sich im US-Duell gegen den Tennis-Riesen Reilly Opelka (2,11 m) in drei Sätzen durch. Thiem hat gegen Sock in vier Spielen dreimal gewonnen. Auf Sand begegnen sich die Beiden zum ersten Mal. Sock hat zumindest 2015 in Houston ein Sandplatz-Turnier gewonnen.

Thiem schraubte damit seine Paris-Bilanz auf 25 Siegen bei sechs Niederlagen. Und: Noch nie scheiterte der Lichtenwörther in Roland Garros in Runde eins. Nur 2014 und 2015 kam er nicht zumindest ins Semifinale, damals war jeweils in Runde zwei Schluss. In den vergangenen drei Jahren verlor er nur gegen Rafael Nadal.