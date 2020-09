Noch drei Siege fehlen Thiem zur Erfüllung seines Traums

Dosierte Rückhand

Die gefundene, gute Mischung aus Defensive und Offensive, sei sehr wichtig. "Wenn man zu früh Druck macht, zu früh vorgeht, bestraft er das sofort. Andererseits kann er auch, wenn ich jetzt zu defensiv werde, wenn ich nicht genug mache, sehr druckvoll spielen." Thiem freut sich auf das Match, das möglicherweise nun in der Night Session ausgetragen wird. "Es ist ein Grand-Slam-Viertelfinale, das ist immer was Besonderes und wird sicher ein klasses Match am Mittwoch."

Zum richtigen Mix gehört auch eine etwas weniger riskante Rückhand. "Das Ziel war, die Rückhand so zu trainieren, dass sie so ist wie die Vorhand. Ich muss nicht dauernd Winner spielen, aber ich muss sie so reinspielen, dass mir der Gegner nichts machen kann und so lang reinspielen, bis ich auf den Winner gehe oder der Gegner kürzer wird und ich meine Vorhand einsetzen kann." Dies sei das Ziel des Trainings im Sommer gewesen. "Und heute hat es sich das erste Mal so richtig bezahlt gemacht."

Für Thiem geht es am Mittwoch nicht nur um sein sechstes Major-Halbfinale: 800.000 US-Dollar Preisgeld brutto (676.589,99 Euro) und vor allem 720 ATP-Zähler kämen auf seine Konten. Im Vergleich zu 2019, als er in New York verkühlt gleich eine Auftakt-Niederlage kassierte, steht er schon jetzt mit 360 Punkten viel besser da.