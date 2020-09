Kyrgios über Djokovic-Skandal: "Wie lange würden sie mich sperren?"

Der australische Exzentriker, der selbst ein begnadeter Schlägerwerfer ist, verzichtete auf direkte Kritik, sondern übte sich in Gedankenspielen. Was wohl ihm widerfahren würde, wenn er sich so eine Aktion geleistet hätte, fragte Kyrgios auf Twitter. "Wie viele Jahre würde man mich sperren, wenn ich dem Ballkind versehentlich den Ball an den Hals schlagen würde?"