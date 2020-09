Von McEnroe bis Djokovic: Die größten Auszucker im Tennis

Tim Henman

Ausgerechnet der Local Hero Tim Henman sorgte 1995 für die erste Disqualifikation in Wimbledon. Der Engländer schoss in der ersten Runde im Doppelbewerb aus Frust einen Ball weg und traf ein Ballmädchen am Kopf. Die Disqualifikation war die logische Folge. Henman entschuldigte sich am nächsten Tag bei dem jungen Mädchen mit einem Blumenstrauß.