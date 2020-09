Skandal um Djokovic: Nun ist Thiem Topfavorit auf den Titel

Nach seinem folgenschweren Ausraster bei den Tennis-US-Open ist Novak Djokovic einfach davongedüst. Auf dem Beifahrersitz verließ der serbische Weltranglisten-Erste jenen Ort, an dem er eigentlich eine Woche später seinen 18. Grand-Slam-Titel feiern wollte. Er war der Favorit auf den Titel in New York, nachdem Rafael Nadal und Roger Federer bei diesem Grand Slam nicht angetreten waren.