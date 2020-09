US Open: Aus für Melbourne-Siegerin Kenin, Medwedew souverän

Für Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin sind die US Open in New York bereits nach dem Achtelfinale beendet. Die als Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin musste sich am Montag der Belgierin Elise Mertens 3:6, 3:6 geschlagen geben und schied damit bereits im Achtelfinale aus. Bei den Herren hinterließ Vorjahresfinalist Daniil Medwedew weiter einen ähnlich starken Eindruck wie Dominic Thiem.