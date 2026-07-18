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Das ist der neue Fußball-Verein von Tennis-Star Dominic Thiem
Der US-Open-Champion im Tennis hat Gefallen am Fußball gefunden. Nach seinem Einstieg in seinem Heimatverein Lichtenwörth hat er einen neuen Verein gefunden.
Österreichs ehemaliger Tennis-Star Dominic Thiem schlägt sportlich ein neues Kapitel auf. Der US-Open-Sieger wechselt zum Badener AC und wird künftig in der 2. Klasse Triestingtal Fußball spielen. Wie BAC-Sektionsleiter Sergej Petrovic in der NÖN bestätigte, kam der Kontakt über einen Spieler des Vereins zustande.
Zuletzt lief der 32-Jährige für seinen Heimatverein Lichtenwörth auf, wo er in der vergangenen Saison zehn Meisterschaftsspiele absolvierte und seinen ersten Pflichtspieltreffer erzielte. Einen Stammplatz hat Thiem trotz seines prominenten Namens aber nicht sicher. „Bei uns muss jeder um einen Platz kämpfen“, betonte Petrovic.
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