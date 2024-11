Talent mit 31: Der KURIER besuchte den Fußballer Dominic Thiem

Unabhängig davon braucht es nur wenige Minuten, um festzustellen: Dominic Thiem kann kicken . Und während er auf dem Platz voller Fokus noch kaum eine Miene verzogen hat, beginnen seine Augen beim Gespräch danach zu glänzen. Ob es Spaß gemacht hat? „Voll. Jede Woche. Wahnsinn, aber nicht nur das Spiel an sich“, strahlt der Sportstar. Was denn noch? „Das Gemeinschaftsgefühl. Nachdem ich so viele Jahre als Einzelsportler auf der ganzen Welt unterwegs war, ist es schön, wenn alle ins selbe Trikot schlüpfen.“

Seine physische Überlegenheit braucht er an diesem Nachmittag nicht zu demonstrieren. Der 17-fache ATP-Turniersieger überzeugt durch eine saubere Balltechnik und ein gutes Auge für die Mitspieler. Das 7:0 erzielt er selbst. Wie beim eingangs erwähnten Traumtor des Kollegen nimmt er den Ball mit links an und vollendet mit rechts. Nicht übertrieben scharf, aber letztlich unhaltbar, weil punktgenau ins linke untere Eck .

Der Nachhaltige

Wie oft er seit seinem letzten Spiel auf der ATP-Tour am 22. Oktober in der Wiener Stadthalle gekickt hat, weiß er nicht mehr ganz genau. Mehrmals jedenfalls. Den Tennisschläger allerdings hat er seither nur noch ein Mal in der Hand gehabt, als er mit dem 16-jährigen Nachwuchstalent Thilo Behrmann trainiert hat. Bei einem Schuhtest für Adidas seien demnächst ebenso noch ein paar Ballwechsel geplant wie bei zwei Exhibitions in Frankreich im Dezember. „Ich werde mich schon auch am Tennisplatz in Form halten“, sagt die ehemalige Nr. 3 der Welt.

Der Fokus gilt jetzt aber dem runden Leder und den Ecoballers, die sich zu einem nachhaltigen Fußballklub entwickeln sollen. Das Bier danach – im Hobbyfußball oft gefragter Mitspieler – gibt es zumindest an diesem Nachmittag nicht. „Nein, die meisten von uns sind volle Sportler. Wenn, dann nur bei einer Meisterfeier.“ Doch auch die soll ja irgendwann folgen.