Nach weiteren Entschuldigungen begab sich der gut erzogene Dominic dann eiligst in den Pressebereich, um geduldigst Fragen zu beantworten. Schüchtern, aber doch mit klaren Ansagen. Nicht als Selbstdarsteller , aber als ein seinen Beruf liebender Teenager, der trotz Bodenhaftung wusste, was einmal aus ihm werden konnte.

Und auch Letztere durften teilhaben an den größten rot-weiß-roten Erfolgen seit 20 Jahren. Auch wenn er dazwischen den New York Times oder anderen Medien von Weltformat Interviews gab, für die heimischen, bekannten Gesichter nahm er sich ebenso Zeit. 2011, als er erstmals bei den French Open bei den Junioren in einem Grand-Slam-Finale stand, war es nicht anders als in den Profi-Jahren, als er in Roland Garros, trotz des US-Open-Triumphs 2020 (das Turnier fand coronabedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt) sein erfolgreichster Schauplatz, nach dem Training Rede und Antwort stand.