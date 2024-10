Straka über Thiem: „Habe das Gefühl, dass es eine Erleichterung für ihn ist“

50 Jahre Stadthallen-Tennis . Und ein feierlicher Abschied. Dominic Thiem sagt bei der Jubiläumsausgabe der Erste Bank Open, die er 2019 gewinnen konnte, mehrmals „Lebe wohl“. Zum Beispiel schon am Sonntag (siehe unten). Was sich Herwig Straka erwartet und was er vor allem zu Thiem sagt, erzählte er im TV-Studio des KURIER.

KURIER: Dominic Thiem darf mehrmals Abschied feiern. In welchem Rahmen wird dies passieren?

Herwig Straka: Es macht Sinn, ihm einen gebührenden Abschied zu geben. Er wird am Sonntag im Rahmen einer Farewell-Party einen Satz gegen Alexander Zverev spielen, ein Re-Match vom Finale der US Open 2020. Am Ende wird es eine Zeremonie geben, wo er gebührend verabschiedet wird. Leider sind Roger Federer und Rafael Nadal in der ganzen Welt unterwegs, aber Boris Becker wird beispielsweise kommen, weil es ihm letztes Jahr in Wien gut gefallen hat. Wir hoffen noch auf Novak Djokovic, für ihn halten wir zudem noch eine Wildcard frei.

Bevor wir zum Starterfeld kommen, noch eine Frage zu Thiem. Thomas Muster sagte kürzlich, dass Thiems Rücktritt möglicherweise ein bisschen zu früh kommt. Sie waren ja auch sein Manager, sehen Sie das ähnlich?

Es ist ganz schwer, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Das haben ganz, ganz wenige geschafft, weil man sollte am Höhepunkt aufhören. So gesehen ist es zu spät. Nimmt man seine Verletzungen her und den vergeblichen Versuch, dorthin zu kommen, wo er war, dann ist der Zeitpunkt wieder richtig. Auch wenn viele bis 40 spielen. Wichtig ist, dass es sich für ihn gut anfühlt. Bei unserer letzten Begegnung hatte ich das Gefühl, dass es für ihn eine Erleichterung ist. Zudem genießt er seine Projekte.