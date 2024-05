Jungstar Schwärzler: "Habe gewusst, dass ich alle schlagen kann"

Es gibt sie, die kleinen Fingerzeige. Auch im Tennis. Just in der Woche, in der Dominic Thiem nach der Qualifikation für immer von den French Open abtrat, gewann der erst 18-jährige Joel Schwärzler in Skopje sein erstes Challenger-Turnier. Einen Namen hat sich der Vorarlberger ohnehin bereits gemacht, weil er seit Jänner die Nummer eins der Junioren-Weltrangliste ist. Eines fehlt ihm aber noch im Nachwuchsbereich – ein Titel bei einem Junior-Grand-Slam. Deshalb startet er ab Sonntag bei den French Open. Vor seiner Abreise nach Paris sprach der KURIER mit dem Schützling von ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer.