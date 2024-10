Tennis-Klassiker in der Stadthalle: Der Plafond ist erreicht

Österreich ist kein Tennis-Land mehr? Falsch. Dafür sorgen die Turnierveranstalter, die auch im Ausland mehr als nur anerkannt sind. Herwig Strakas Kompagnon bei e/motion, Edwin Weindorfer, veranstaltet Turniere auf Mallorca und in Deutschland, auch die Reichels, die seit Ewigkeiten die Geschicke bei Österreichs größtem Frauenturnier in Linz schupfen, haben sich in Deutschland einen Namen gemacht. Und während in Kitzbühel Alex Antonitsch seit 2011 zumindest als Turnierdirektor das Sagen hat, brachte Straka das Wiener Turnier wieder nach oben.