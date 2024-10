Große Tennis-Party in Wien: Beim Stadthallenturnier geht es nicht nur um Preisgelder

Gespielt wird nicht nur um Punkte und Preisgelder. bereits am Freitag startet das Red Bull Baseline , ein Tie-Break-Turnier, das heuer aufgrund der großen Nachfrage in der Stadthalle ausgetragen wird. „Die Einzigartigkeit, der Charakter wird erhalten bleiben. Es ist ein Turnier ohne Schiedsrichter mit ganz kurzweiligen Begegnungen, wo Top Spieler dabei sein werden.“

Am Montag geht es mit dem Hauptbewerb in Wien los, angeführt wird das Feld vom Deutschen Alexander Zverev vor dem Russen Daniil Medwedew. Dominic Thiem schlägt am Dienstagabend auf.

Am Sonntag feiert Thiem in einer Party seinen Abschied, bereits seit Tagen läuft die Ausstellung „Official Tennis Experience“, sie entführt bis 3. November auf eine Zeitreise im Tennissport. Als Höhepunkt sind kurz vor einer Versteigerung zugunsten von „Licht ins Dunkel“ die wichtigsten Pokale von Thomas Muster zu bestaunen, aber auch Utensilien von Dominic Thiem werden ausgestellt. Los geht es am heutigen Donnerstag, am Wiener Rathausplatz werden unter dem Motto Magic Moments in the City fünf Courts aufgestellt, mitspielen darf jeder.

