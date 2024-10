Abschiedsparty für Thiem: Schaut auch Superstar Djokovic vorbei?

© APA/EVA MANHART Eine große Karriere geht zu Ende: Dominic Thiem hört auf

Im Rahmen der Erste Bank Open in Wien trifft Dominic Thiem am 20. Oktober in einer Neuauflage des US-Open-Finales von 2020 auf Zverev. Zur Abschiedsparty könnte auch Novak Djokovic kommen.