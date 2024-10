Das kam dick: Joel Schwärzler wurde im Kaufhaus Steffl in der Wiener Kärntner Straße bei seinem Debüt beim größten heimischen Turnier die Nummer eins zugelost. Der Vorarlberger darf sich mit dem Deutschen Alexander Zverev matchen. Und hat keine Angst: „Ich sehe das eher als Chance, gegen die Nummer 3 der Welt zu spielen. Wir konnten schon gemeinsam trainieren, wir verstehen uns gut."

Schwärzler testet in dieser Woche den s panischen Coach Juan Ozon-Llacer , der früher erfolgreich mit dem Chilenen Nicolas Jarry zusammengearbeitet hat. „Wir verstehen uns sehr gut, haben ein sehr ähnliches Ziel. Es geht Richtung Entscheidung.“ Sollte das nicht klappen, ist auch Günter Bresnik , mir dem er oft trainierte, eine Option. „Er ist einer der besten Trainer der Welt“, sagt Schwärzler.

Dominic Thiem bekommt es bei seiner letzten Teilnahme an einem ATP-Tennisturnier in Runde 1 mit einem Italiener zu tun. Der 31-jährige Niederösterreicher am Ende seiner Karriere auf den Weltranglisten-44. Luciano Darderi, der seit August kein APT-Match mehr gewann, aber zuvor schon einige Mal sein Können ausspielen konnte.