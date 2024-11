Ex-Tennis-Star Thiem als Fußballer: "Hier interessieren meine Fehler keinen"

Lassen Sie es raus, wenn Sie sich über einen Kollegen ärgern?

Innerlich ärgere ich mich oft. Aber äußerlich werde ich den Kollegen immer aufbauen und positiv sein. Ich habe gelernt, dass das der beste und erfolgreichste Weg ist. Man muss auch beim Tennis sein Team bei Laune halten, wenn man 40 Wochen im Jahr mit den Menschen unterwegs ist.

Wie gehen die Gegenspieler mit Ihnen um? Gibt es besonders motivierte?

Bisher war es immer fair. Ein paar fragen nach einem Foto. Aber was cool ist: Während des Spiels will jeder gewinnen. Man darf hier nicht reingrätschen, das ist eine Regel in der Kleinfeldliga, und das ist gut so.