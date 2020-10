Der Hausherr Dominic Thiem soll auch heute begeistern

Sein großes Ziel, in Wien nach eher dürftigen Auftritten zuvor, den Titel zu holen, hat er im Vorjahr schon erreicht. „Ich habe mir damit einen Kindheitstraum erfüllt, heuer will ich einfach gut spielen und soweit wie möglich kommen“, stapelt der Weltranglisten-Dritte etwas tief. Er weiß, „dass Turnier ist so gut wie noch nie besetzt.“

Schließlich ist er nur einer von fünf Top-Ten-Spielern am Vogelweidplatz. Sieben wären es sogar gewesen, wenn der Italiener Mateo Berrettini und der Argentinier Diego Schwartzman nicht kurzfristig zurückgezogen hätten. Eingespielt hat sich Thiem übrigens auch mit Novak Djokovic, der Ranglisten-Erste überreichte dem Niederösterreicher danach auch einen Scheck für den Titel beim Adria-.Cup. Einen Großteil des Geldes (25.000 Dollar) spendete Thiem dem St. Anna-Kinderspital. Heute gibt es gegen Sachko nichts zu verschenken. „Ich fühle mich wieder topfit und frisch.“

Nach der Thiem-Show folgt die Thiem-Doku. Servus TV bringt am Dinestag um 20.15 Uhr den zweiten Teil der Dokumentation "Thiem-Spirit".