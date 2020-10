Aufschlag in Wien: Die Weltstars mit dem Typenschein

Novak Djokovic

Der Serbe tritt zum dritten Mal und zum ersten Mal als Nummer eins in Wien an, 2007 gewann er als Nummer drei. Der 33-Jährige startet zudem am Montag seine 292. Woche an der Spitze im Ranking, er will Punkte sammeln, um im März auch noch ganz oben zu stehen. Damit fehlen ihm noch 18 Wochen, um Roger Federer in dieser Allzeit-Wertung zu verdrängen. Kaum ein Star polarisiert dermaßen. Manche lieben ihn, weil er oftmals sein Herz für Kinder beweist, viel für sein Land tut und weil seine Imitationen von anderen Stars seiner Arbeitsgruppe für Heiterkeit sorgen. Andere mögen ihn weniger, weil er für seine Mätzchen bekannt ist.