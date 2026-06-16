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Tennis

Das größte Revival: Williams/Williams schlagen gemeinsam in Wimbledon auf

Das wird ein Revival: Serena (44) und Venus Williams (ab Mittwoch 46) bekommen in Wimbledon eine Wild Card für das Doppel. Das Duo siegte dort sechs Mal, das erste Mal vor 26 Jahren.
Harald Ottawa
16.06.2026, 12:46

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Der bisher letzte von fünf Doppel-Triumphen: 2016 siegten Williams/Williams

Ein schöner Paukenschlag im Tennis: Serena Williams und Venus Williams werden in Wimbledon (ab 29. Juni) Seite an Seite Doppel spielen. Die Amerikanerinnen bekamen von den Veranstaltern im All England Lawn Tennis and Croquet Club eine Wild Card. Das Duo wird wahrscheinlich zu den ältesten der Geschichte zählen, Serena wird im September 45, Venus wird am Mittwoch 46. 

Großes Pech: Comeback von Williams vorerst wieder beendet

Rekord-Grand-Slam-Siegerin Serena (23) feierte erst jüngst ein Comeback der Kanadierin Victoria Mboko und tritt nun in Berlin an der Seite der Tschechin Karolina Muchova an. Venus Williams hat in dieser Saison alle sieben Einzelspiele verloren, konnte aber im April beim Madrid Open an der Seite der Britin Katie Boulter ein Doppelspiel gewinnen.

Das Doppel Williams/Williams spielte oftmals in Wimbledon, sechs Mal gingen die Geschwister als Sieger hervor. Das erste Mal 2000, das bisher letzte Mal 2016. 

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Das wird ein Revival: Serena (44) und Venus Williams (ab Mittwoch 46) bekommen in Wimbledon eine Wild Card für das Doppel. Das Duo siegte dort sechs Mal, das erste Mal vor 26 Jahren.
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