Das größte Revival: Williams/Williams schlagen gemeinsam in Wimbledon auf

Ein schöner Paukenschlag im Tennis: Serena Williams und Venus Williams werden in Wimbledon (ab 29. Juni) Seite an Seite Doppel spielen. Die Amerikanerinnen bekamen von den Veranstaltern im All England Lawn Tennis and Croquet Club eine Wild Card. Das Duo wird wahrscheinlich zu den ältesten der Geschichte zählen, Serena wird im September 45, Venus wird am Mittwoch 46.

Rekord-Grand-Slam-Siegerin Serena (23) feierte erst jüngst ein Comeback der Kanadierin Victoria Mboko und tritt nun in Berlin an der Seite der Tschechin Karolina Muchova an. Venus Williams hat in dieser Saison alle sieben Einzelspiele verloren, konnte aber im April beim Madrid Open an der Seite der Britin Katie Boulter ein Doppelspiel gewinnen.

Das Doppel Williams/Williams spielte oftmals in Wimbledon, sechs Mal gingen die Geschwister als Sieger hervor. Das erste Mal 2000, das bisher letzte Mal 2016.