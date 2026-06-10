Großes Pech: Comeback von Williams dürfte vorerst wieder beendet sein

Aus dem zweiten Auftritt von Serena Williams bei ihrem aufsehenerregenden Comeback im Londoner Queen's Club dürfte es aller Wahrscheinlichkeit nichts werden. Ihre Doppelpartnerin, die Kanadierin Victoria Mboko, verletzte sich in ihrem Einzel gegen die Tschechin Karolina Pliskova bei einem Sturz am Knie und musste aufgeben.