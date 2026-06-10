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Tennis

Großes Pech: Comeback von Williams dürfte vorerst wieder beendet sein

Serena Williams bangt nach dem Auftaktsieg in Queens um ihre Doppelpartnerin: Victoria Mboko musste im Einzel wegen einer Knieverletzung aufgeben.
Harald Ottawa
10.06.2026, 22:46

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Verletzte sich: Mboko (links) mit Williams

Aus dem zweiten Auftritt von Serena Williams bei ihrem aufsehenerregenden Comeback im Londoner Queen's Club dürfte es aller Wahrscheinlichkeit nichts werden. Ihre Doppelpartnerin, die Kanadierin Victoria Mboko, verletzte sich in ihrem Einzel gegen die Tschechin Karolina Pliskova bei einem Sturz am Knie und musste aufgeben.

Sie ist wieder da: Serena Williams feierte ein gelungenes Comeback

Das Comeback der 44-jährigen Williams mit der 19-jährigen Mboko verlief am Dienstag vielversprechend. Mit 7:6 (7:2), 6:2 setzte sich das Duo gegen die an Position drei gesetzte Paarung Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) durch.

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