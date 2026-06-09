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Tennis

Sie ist wieder da: Serena Williams feierte ein gelungenes Comeback

Die 44-jährige Serena Williams siegte beim Traditionsturnier in Queens an der Seite der um 25 Jahre jüngeren Kanadierin Mboko.
09.06.2026, 22:18

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Starke Vorstellung von Serena Williams

US-Star Serena Williams feierte ein erfolgreiches Comeback auf der WTA-Tour. Die 44-Jährige gewann in Doppelrunde eins des Rasenturniers von Queen's mit der 19-jährigen Kanadierin Victoria Mboko gegen die drittgereihten Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe (USA/NZL) 7:6(2),6:2. In s'Hertogenbosch in den Niederlanden wurde indes das Startmatch von Anastasia Potapova gegen die Niederländerin Suzan Lamens regenbedingt auf Mittwoch (11.00 Uhr) vertagt.

Mit 44 in Form wie ewig nicht: Serena Williams steht vor dem Comeback

Ihr davor letztes Match hatte Williams bei den US Open 2022 gespielt. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste hat 23 Einzel-Grand-Slam-Titel geholt. "Ich hatte nichts Besseres zu tun, daher bin ich auf die Tour zurückgekehrt", sagte sie im Siegerinnen-Interview schmunzelnd. Mboko meinte, sie fühle sich geehrt, mit Williams zu spielen. "Es ist ein Privileg. Wir wollen aber mehr als nur diesen Sieg."

 In der nächsten Woche wird Williams in Berlin Doppel spielen, ihre Partnerin - wohl in der Vorbereitung auf Wimbledon - ist noch nicht bekannt.

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