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Tennis

Mit 44 in Form wie ewig nicht: Serena Williams steht vor dem Comeback

Die US-Amerikanerin ist bereits beim Rasenturnier in Queens eingetroffen, wo sie im Doppel antritt.
Harald Ottawa
05.06.2026, 12:39

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Will wieder zurück auf den Court: Serena Williams

Es wird in der Tat zu einem der größten Comebacks in der Tennis-Geschichte kommen: Wenige Tage nach der Ankündigung ihres Comebacks bereitet sich Serena Williams im Londoner Queen's Club auf ihr erstes Turnier seit knapp vier Jahren vor. 

Die 44-Jährige, die ihre Karriere ursprünglich nach den US Open 2022 beendet hatte, sich aber derzeit in absoluter Topform befindet, wird in Englands Hauptstadt im Doppel an der Seite der Kanadierin Victoria Mboko an den Start gehen.

Aufschlag in Berlin: Serena Williams plant Comeback

Williams, die in ihrer Karriere 23 Grand-Slam-Titel im Einzel gewann und mittlerweile zweifache Mutter ist, hatte bei der Comeback-Bekanntgabe von einem “neuen Kapitel” gesprochen: “Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der legendärsten Bühnen dieses Sports anzutreten.”

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