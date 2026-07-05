Die Tennis-Titel gehen an Ekaterina Perelygina und Lukas Neumayer

Lukas Neumayer ist erneut österreichischer Meister. Bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf setzte sich der 23-jährige Salzburger gegen den 20-jährigen Joel Schwärzler 6:4, 6:3 durch.

Neumayer imponierte dabei vor allem mit seiner Aufschlagleistung: Im ersten Satz machte Schwärzler nur einen einzigen Punkt als Rückschläger. Neumayer holte sich zum bereits vierten Mal den nationalen Titel. „Es war starker Wind und daher beim Service nicht immer leicht. Ich bin glücklich, dass es so gut geklappt hat“, sagte Neumayer, der nur im Semifinale gegen Dennis Novak einen Satz abgab. „Man sieht, dass ich mich hier wohlfühle und ich hoffe, dass ich das Level halten kann.“ Für den Salzburger geht es weiter zum Challenger-Turnier nach Triest.