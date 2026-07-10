Das Märchen ist zu Ende: Zverev stoppt Sensationsmann Fery

Konsequenz hat einen Namen: Alexander Zverev. Nach seinem French-Open-Sieg schwebt der Deutsche von Sieg zu Sieg - und steht nun erstmals auch im Finale von Wimbledon, dem fünften Grand-Slam-Endspiel insgesamt.

Zverev hatte im Halbfinale mit dem Briten Arthur Fery nur bedingt Probleme und siegte auch dank starker Aufschlagspiele 7:6, 6:2 und 6:4. Überraschungsmann Fery verlor dabei erstmals im Verlauf des Turniers ein Tie-Break – und das gleich mit 0:7. Dennoch wird sich der 24-jährige Fery im Ranking von Rang 114 um rund 80 Plätze verbessern. Zverev wird den verletzten Carlos Alcaraz überholen und auf Rang zwei rangieren.