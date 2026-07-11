Fragezeichen Alcaraz: Wann kommt Sinners größter Konkurrent zurück?

So viel ist vor dem Wimbledon-Finale fix: Alexander Zverev wird ab Montag die neue Nummer zwei der Welt, wird den Spanier Carlos Alcaraz überholen.Doch wann kommt der siebenfache Grand-Slam-Champ nach seiner Handgelenksverletzung zurück?

„Man sieht gelegentlich Bilder vom Training, das aber wenig Intensität hat. Das Management gibt sich aber bedeckt“, sagt Wiens Turnierboss Herwig Straka , der auch im ATP-Board sitzt. Und tatsächlich trainiert Alcaraz wieder, aber die Schläge mit dem lädierten rechten Handgelenk sind noch sehr sanft. „Ich denke, dass es eine sehr sensible Verletzung ist und man da nichts überstürzen darf“, sagt Straka. „Man kennt ja viele Beispiele. Auch aus Österreich.“ Gemeint ist damit vor allem Dominic Thiem , der 2021/2022 sein Comeback immer wieder verschieben musste.

Mittlerweile hat es auch Alcaraz wieder getan, zog von den Canadian Open in Montreal (ab 1. August) zurück. Zwei Wochen später in Cincinnati soll es endlich so weit sein.

Alcaraz macht es richtig: Anstatt sein Comeback zu überstürzen, wird an einem vorsichtigen Rehabilitationsplan gearbeitet. Dennoch fehlt der zweifache Wimbledon-Champ (2023, 2024) dem Tennissport. Allen voran Jannik Sinner. „Die beiden sind nicht nur befreundet, sondern pushen sich gegenseitig. So wie es Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic jahrelang taten“, sagt Österreichs ehemalige Weltklassespielerin Barbara Schett.