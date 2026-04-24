Das Handgelenk: Carlos Alcaraz muss auch für Paris absagen

Carlos Alcaraz muss verletzungsbedingt auf einen Start bei den French Open verzichten. Der Spanier zog sich in der Vorwoche beim Barcelona Open in seinem Erstrundenmatch eine Handgelenksverletzung zu.

Alcaraz hatte die French Open in den vergangenen zwei Jahren gewonnen, darunter im Vorjahr nach einem hochklassigen Finale gegen Jannik Sinner. Auch in dieser Sandplatzsaison galt der 21-Jährige als Favorit auf seinen dritten Titel in Folge in Paris. Zuvor hatte er im Finale des Monte Carlo Masters gegen Sinner verloren, ehe er nur zwei Tage später in Barcelona antrat – und sich dort verletzte.

„Nach den heutigen Untersuchungsergebnissen haben wir entschieden, dass es am vernünftigsten ist, vorsichtig zu sein und weder in Rom noch bei Roland Garros anzutreten, während wir den Heilungsverlauf weiter beobachten“, erklärte Alcaraz in einer Stellungnahme in den sozialen Medien. „Das ist eine schwierige Zeit für mich, aber ich bin sicher, dass wir stärker daraus hervorgehen werden.“