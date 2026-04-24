Kurios: Potapowa scheiterte in Madrid - und steht jetzt sogar in Runde 3

Kuriosum in Madrid: Anastasia Potapowa verabschiedete sich am Dienstag vom WTA-1.000-Turnier in Madrid. Die Neo-Österreicherin verlor in der 2. Qualifikationsrunde gegen Landsfrau Sinja Kraus 2:6, 7:6 und 3:6.

Während Sinja Kraus (1. Runde gegen Karolina Pliskova) und Julia Grabher (2. Runde gegen Leylah Fernandez) bereits ausgeschieden sind, ist plötzlich Potapowa nun die einzige verbliebene Österreicherin in Madrid. Und sie wird es auch bleiben. Am Freitag schlug die 25-Jährige in der 2. Runde die Chinesin Shuai Zhang, gegen die sie zuletzt schon beim Upper Austria Ladies in Linz gewonnen hatte, mit 6:3, 6:1.