Tennis

Kurios: Potapowa scheiterte in Madrid - und steht jetzt sogar in Runde 3

Anastasia Potapowa war bereits in der Quali gescheitert und durfte drei Tage später in den Hauptbewerb einsteigen. Dort steht sie in der dritten Runde.
Harald Ottawa
24.04.2026, 12:19

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Linz-Finalistin Potapowa steht in Madrid in der 3. Runde

Kuriosum in Madrid: Anastasia Potapowa verabschiedete sich am Dienstag vom WTA-1.000-Turnier in Madrid. Die Neo-Österreicherin verlor in der 2. Qualifikationsrunde gegen Landsfrau Sinja Kraus 2:6, 7:6 und 3:6. 

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Während Sinja Kraus (1. Runde gegen Karolina Pliskova) und Julia Grabher (2. Runde gegen Leylah Fernandez) bereits ausgeschieden sind, ist plötzlich Potapowa nun die einzige verbliebene Österreicherin in Madrid. Und sie wird es auch bleiben. Am Freitag schlug die 25-Jährige in der 2. Runde die Chinesin Shuai Zhang, gegen die sie zuletzt schon beim Upper Austria Ladies in Linz gewonnen hatte, mit 6:3, 6:1. 

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2. Runde? Potapowa war drei Tage nach ihrem Aus noch als Lucky Loserin in den Hauptbewerb gerutscht. Aber da die US-Amerikanerin Madison Keys absagte, die als gesetzte Spielerin ein Freilos hatte, stieg Potapowa nun der 2. Runde ein und steht nach einem Sieg über Shuai Zhang nun sogar bereits in der 3. Runde. 

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