Tennis

Starker Auftritt: Österreich beim Millionenturnier in Madrid groß vertreten

Nicht nur einer der exklusivsten VIP-Klubs wird von einem Österreicher geleitet. Auch die ÖTV-Asse spielen in Madrid auf - Mittwoch ist Österreicher-Tag.
Harald Ottawa
22.04.2026, 10:26

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Stark in Form: Sinja Kraus

Österreichisches Know-how ist seit Jahren beim Masters-Turnier in Madrid gefragt. Immerhin organisiert Do & Co. unter Wilfried Hohenwarter einen der exklusivsten und größten VIP-Klubs auf der Tennistour. 

Heuer sind auch andere Österreicher im Großeinsatz - und zwar in Hauptrollen. Julia Grabher schaffte es als zweite Österreicherin innerhalb kurzer Zeit die ehemalige Nummer 2 Paula Badosa zu schlagen. Nach dem Sieg von Lilli Tagger in Linz gewann die Vorarlbergerin in Madrid 6:7(3),6:4,0:6. Am Donnerstag wartet mit der Kanadierin Leyla Fernandez eine ehemalige Grand-Slam-Finalistin (US Open 2021). 

Am Mittwoch sind aber zwei andere ÖTV-Asse im Einsatz. Sinja Kraus, die in der letzten Quali-Runde überraschend Neo-Österreicherin Anastasia Potapowa schlug, trifft am Abend auf die starke Tschechin Karolina Pliskova. 

Wieder mit Ex-Coach

Höhere Siegeschancen werden Sebastian Ofner eingeräumt, der am Nachmittag auf den Georgier Nikolosz Basilaschwili trifft, der schon bessere Zeiten gesehen hat und über die Qualifikation in den Hauptbewerb rutschte. Ofner ist seit Kurzem wieder mit Ex-Coach Steve Rettl unterwegs, Österreichs Nummer eins war fix im Hauptbewerb. 

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