Millionenevent in Madrid: Ofner profitiert von einer Djokovic-Verletzung

Zwei Topstars werden beim Masters-Turnier in Madrid fehlen: Carlos Alcaraz pausiert erwartungsgemäß noch nach seiner Handgelenksverletzung, aber auch Novak Djokovic sagte seine Teilnahme am nächste Woche startenden Bewerb aufgrund einer nach wie vor nicht ausgeheilten Schulterverletzung ab.

Seine letzte Partie bestritt Djokovic vor gut einem Monat in Indian Wells bei der Achtelfinal-Niederlage gegen den Briten Jack Draper. Die French Open beginnen in etwa einem Monat.