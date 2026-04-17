Millionenevent in Madrid: Ofner profitiert von einer Djokovic-Verletzung
Zwei Topstars werden beim Masters-Turnier in Madrid fehlen: Carlos Alcaraz pausiert erwartungsgemäß noch nach seiner Handgelenksverletzung, aber auch Novak Djokovic sagte seine Teilnahme am nächste Woche startenden Bewerb aufgrund einer nach wie vor nicht ausgeheilten Schulterverletzung ab.
Seine letzte Partie bestritt Djokovic vor gut einem Monat in Indian Wells bei der Achtelfinal-Niederlage gegen den Briten Jack Draper. Die French Open beginnen in etwa einem Monat.
Ofner im Hauptbewerb
Die diversen Absagen für das ATP-1000-Turnier bedeuteten gute Nachrichten für Sebastian Ofner. Österreichs aktuell einziger Top-100-Spieler, der zuletzt in Barcelona gegen Topspieler Alex De Minaur eine starke Leistung bot, wollte eigentlich Qualifikation spielen, rutschte nun aber in den Hauptbewerb.
Der 29-jährige Steirer wird aktuell wieder von seinem früheren Touringcoach Steve Rettl begleitet, die Zusammenarbeit soll zumindest einmal bis inklusive Roland Garros gehen.
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